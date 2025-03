Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Einbruch in Büroräume + Mehrere Verkehrsschilder beschädigt + Skoda touchiert + Audi beschädigt +

Dillenburg (ots)

Sinn: Einbruch in Büroräume

Nachdem sie ein Fenster beschädigt hatten, stiegen Einbrecher in Büroräume eines Wohn- und Geschäftshauses im Stöckweg in Sinn ein. Hierbei ließen sie unter anderem eine geringe Summe Bargeld mitgehen. Die Tat ereignete sich zwischen Montag (17.03.2025), 17:45 Uhr und Dienstag (18.03.2025), 07:15 Uhr. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Polizei in Herborn unter Tel.: 02772 47050 zu melden.

Eschenburg: Mehrere Verkehrsschilder beschädigt

Gegen 01:00 Uhr erhielt die Polizeistation Dillenburg am Samstag (15.03.2025) Mitteilung über mehrere beschädigte Verkehrsschilder in Eibelshausen. Am Marktplatz, an der Kreuzung Rathausplatz/Eiershäuser Straße und in der Marktstraße stellte eine Streife der Dillenburger Polizei insgesamt fünf Schilder fest, die umgebogen und teilweise aus dem Boden gerissen wurden. Zeugenhinweise zu den Verursachern nimmt die Polizeistation Dillenburg entgegen (Tel.: 02771 9070).

Hüttenberg: Skoda touchiert

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug einen grünen Skoda Octavia, der im Zeitraum von Donnerstag (13.03.2025), 09:00 Uhr bis Freitag (14.03.2025), 11:10 Uhr in der Hauptstraße in Hüttenberg in Höhe der Hausnummer 81 abgestellt war. Unfallzeugen können sich telefonisch unter 06441 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung setzen.

Wetzlar: Audi beschädigt

Ein Unbekannter beschädigte in der Zeit von Montag (17.03.2025), 19:30 Uhr bis Dienstag (18.03.2025), 07:30 Uhr einen schwarzen Audi A6 im Bereich der Motorhaube, des Fahrzeugdachs und des Kofferraums. Das Fahrzeug parkte im genannten Zeitraum in der Straße "Im Köhlersgarten" in Wetzlar/Hermannstein. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar (Tel.: 06441 9180).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

