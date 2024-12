Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Zusammenstoß zwischen Auto und Roller

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall am heutigen Morgen (07:55 Uhr) wurde ein 16-Jährger aus Dorsten schwer verletzt. Ein 53-Jähriger aus Dorsten war mit seinem Auto auf dem Orthöver Weg in Richtung Hervester Straße unterwegs. Als er nach links in eine Grundstückseinfahrt fahren wollte, kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Rollerfahrer. Der 16-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10000 Euro geschätzt.

