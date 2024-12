Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: 16-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Eine 44-Jährige aus Dorsten war am Dienstagnachmittag gegen 17:30 auf der Bochumer Straße unterwegs. Hier kollidierte sie mit einem 16-jährigen Motorradfahrer aus Dorsten.

Die Dorstenerin fuhr mit ihrem Auto in Richtung Innenstadt. Nach ersten Erkenntnissen wollte sie wenden und ihre Fahrt stadtauswärts fortsetzten. Es kam zum Zusammenstoß mit einem Motorradfahrer der ebenfalls in Richtung Innenstadt unterwegs war. Der Jugendliche wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 12000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

