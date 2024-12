POL-RE: Marl: Fahndung nach Auto-Diebstahl erledigt

Recklinghausen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend (20 Uhr) wurden zwei Autofahrerinnen leicht verletzt. Sie mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Eine 71-jährige Autofahrerin aus Gladbeck war auf der Sandstraße in Richtung Kirchhellen unterwegs. Gleichzeitig fuhr eine 55-jährige Autofahrerin aus Wuppertal aus der Hermannstraße in die Kreuzung ...

