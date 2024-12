POL-RE: Gladbeck: Unfall mit zwei Leichtverletzten - drei Fahrzeuge beschädigt

Recklinghausen (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache kam eine 53-jährige Autofahrerin aus Waltrop auf der Recklinghäuser Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte am Fahrbahnrand mit einer Laterne. Zum dem Unfall kam es am Montagnachmittag (16:35 Uhr). Die Waltroperin verletzte sich bei dem Unfall leicht, sie wurde mit einem Rettungswagen in ein ...

mehr