POL-RE: Marl: Oldtimer gestohlen

Recklinghausen (ots) - Am Samstagvormittag kam es gegen 09:45 zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Sixtusstraße. Der bislang unbekannte Täter hebelte ein Küchenfenster auf und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit unklar. Der Einbruch wurde durch eine Videoüberwachung der Anwohner gefilmt. Der männliche Täter ...

mehr