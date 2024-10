Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 26.10.2024

Goslar (ots)

In den frühen Morgenstunden zu Freitag, den 25.10.2024, dringt ein bislang unbekannter Täter durch Aufhebeln der Haupteingangstür in ein Hotel im Okertal ein, betritt und durchwühlt diverse Räumlichkeiten ohne dabei Diebesgut zu erlangen. Im Anschluss verlässt der Täter unerkannt den Tatort. Durch die Beschädigungen an der Eingangstür entsteht ein Sachschaden von etwa 500,- Euro.

Beobachtungen oder Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Goslar unter (05321) 339-0 entgegen.

