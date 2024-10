Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 26.10.2024

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 25.10.2024, gegen 17:30 Uhr, teilte eine 52-jährige Langelsheimerin der Polizei Seesen mit, eine Beschädigung an ihrem Pkw, einen KIA, festgestellt zu haben. Die Beschädigungen, welche sich über die gesamte rechte Fahrzeugseite erstrecken und daher auf eine Gesamtschadenshöhe von ca. 5.000 EUR geschätzt werden können, seien durch einen derweilen noch unbekannten Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken, entstanden. Durch die Anzeigeerstatterin konnte der Verkehrsunfallort, auf Grund des zurückliegenden Tatzeitraumes von 07:15 Uhr bis 17:00 Uhr, auf zwei mögliche Örtlichkeiten festgelegt werden. Der beschädigte Pkw befand sich vormittags abgestellt, bis 15:15 Uhr, auf dem Waldparkplatz des Seesener Stadtkrankenhauses, in der Karl-Herold-Straße, sowie anschließend bis 17:00 Uhr auf dem Kundenparkplatz des Lebensmittelgeschäftes, Am Wilhelmsbad. Zeugen, welche sich zum genannten Zeitpunkt an den jeweiligen Verkehrsunfallörtlichkeiten aufgehalten und mögliche Beobachtungen getätigt haben, werden gebeten Hinweise an die örtliche Polizei weiterzugeben.

i.A. Schneider, PKin

