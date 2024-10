Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 515 zwischen Bredelem und Kunigunde

Goslar (ots)

Am Freitagabend gegen 17.30 Uhr ereignete sich auf der L 515 zwischen Bredelem und Kunigunde ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem 30-jährigen Pkw-Fahrer aus dem Bereich Salzgitter und einem 52-jährigen Motorradfahrer aus dem Landkreis Goslar. Aus bislang ungeklärter Ursache stießen beide Fahrzeuge, die in identischer Fahrtrichtung unterwegs waren, zusammen. In Folge dessen geriet der Motorradfahrer unter den Pkw und erlitt schwerste Verletzungen, denen der 52-Jährige noch an der Unfallstelle erlag. Die Sperrung der Landesstraße sowie die polizeiliche Unfallaufnahme dauern aktuell an.

