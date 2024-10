POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl

Esch (ots) - Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich in der Kappelenstraße in Esch eine Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines PKW kam gegen 01:55 Uhr in der Kappellenstraße von der Fahrbahn ab und beschädigte den Zaun eines dortigen Grundstückes. An der Unfallörtlichkeit konnten Fahrzeugteile aufgefunden werden, die Rückschlüsse auf das Unfallfahrzeug und somit ...

mehr