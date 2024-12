Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Polizei bittet nach Einbrüchen um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots)

Am Samstagvormittag kam es gegen 09:45 zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Sixtusstraße. Der bislang unbekannte Täter hebelte ein Küchenfenster auf und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit unklar. Der Einbruch wurde durch eine Videoüberwachung der Anwohner gefilmt. Der männliche Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 1,80 Meter - dunkelhaarig - bekleidet mit blauer Latzhose und blauer Arbeitsjacke

Auf der Römerstraße hebelten in der Nacht zu Sonntag (ca. 3:30 Uhr) bisher unbekannte Täter ein Fenster auf und gelangten so in ein Einfamilienhaus. Im Wohnzimmer des Hauses schlief zu diesem Zeitpunkt Besuch der Anwohner. Vermutlich flüchteten die Täter deshalb unmittelbar nach dem Einbruch. Es wurden keine Gegenstände entwendet.

Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell