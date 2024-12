Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Gladbeck: Polizei geht gegen Taschendiebstahl vor

Recklinghausen (ots)

Die Zahl der Taschendiebstähle soll gesenkt werden. Im vergangenen Jahr wurden in Bottrop und Gladbeck zusammen rund 280 Taschendiebstähle registriert. Die Tendenz für das laufende Jahr sieht ähnlich aus. Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit kommt es erfahrungsgemäß häufiger zu Taschendiebstählen. Die Täter nutzen oft das Gedränge, um unbemerkt zu agieren.

Um Bürgerinnen und Bürger vor den Gefahren durch Langfinger zu schützen und das Bewusstsein für Präventionsmaßnahmen zu stärken, ist die Polizei in den nächsten Tagen verstärkt in den Innenstädten unterwegs.

Am Mittwochvormittag (04.12.) findet ein entsprechender Aktionstag in der Bottroper Innenstadt (Cyriakusplatz) statt. In der darauffolgenden Woche - Donnerstag, 12. Dezember - werden die Beamtinnen und Beamten im Bereich Hochstraße/Marktplatz in Gladbeck präsent sein. Auch potentielle Täter sollen durch die beiden Aktionstage abgeschreckt werden.

Wichtige Präventionstipps: - Wertsachen möglichst nah am Körper tragen - idealerweise in verschlossenen Innentaschen, nicht in Gesäßtaschen. - Nur das Notwendigste an Bargeld und Wertsachen mitnehmen. - Handtaschen stets geschlossen halten und eng am Körper tragen. - Bei Gedränge und Menschenmengen besonders aufmerksam sein. - Misstrauisch bei Ablenkungsmanövern oder ungewöhnlichen Situationen bleiben. - Im Supermarkt keine Taschen oder Behältnisse an den Einkaufswagen oder den Rollator hängen.

Die gängigsten Tricks der Taschendiebe sowie Präventionstipps und Hinweise, was nach einem Verlust der Geldbörse mit Bankkarte, Kreditkarte, Dokumenten etc. zu tun ist, hat die Recklinghäuser Polizei auf ihrer Internetseite zusammengefasst:

https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/die-tricks-der-taschendiebe

