POL-NE: Einbrecher sind im Kreisgebiet unterwegs - Schützen Sie sich

Neuss, Kaarst, Meerbusch, Korschenbroich (ots)

An der Max-Ernst-Straße in Neuss hebelten Einbrecher am Dienstag (26.11.), in der Zeit von 17:30 bis 22:45 Uhr, die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Anschließend durchsuchten sie die Räume vom Keller bis zum Obergeschoss. Angaben zur möglichen Tatbeute liegen bislang noch nicht vor.

Über ein Küchenfenster gelangten Einbrecher am Dienstag (26.11.), in der Zeit von 12:00 bis 21:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Straße "Dreeskamp" in Kaarst. Auch in diesem Fall durchsuchten die Täter auf ihrer Suche nach Wertgegenständen Räume auf sämtlichen Etagen. Ob tatsächlich etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme noch nicht fest.

Möbel, Haushaltsgeräte und zwei Fahrräder hat ein Einbrecher am Dienstag (26.11.), in der Zeit von 08:00 bis 12:00 Uhr, in einer Wohnung an der Meerbuscher Straße in Meerbusch gestohlen. Wie der Täter in die Wohnung gelangen konnte, ist Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Ein Reihenendhaus an der Hans-Herzig-Straße in Korschenbroich war am Dienstag (26.11.), in der Zeit von 00:00 bis 19:00 Uhr, das Ziel von Einbrechern. Die Unbekannten hatten erfolglos versucht, eine Terrassentür aufzuhebeln.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei berät Eigentümer und Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Vielfach lassen sich Einbrüche durch technische Sicherungsmaßnahmen wirkungsvoll verhindern. Bei den Beratungen werden auch Tipps zum sicherheitsbewussten Verhalten gegeben. So ist es bereits mit einfachen Mitteln möglich, sein Haus oder seine Wohnung auch bei Abwesenheit bewohnt aussehen zu lassen und damit das Einbruchsrisiko deutlich zu senken. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

