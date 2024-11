POL-NE: Einbrecher hebeln Fenster auf

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

Einbrecher hebeln Fenster auf

Kaarst / Neuss

In der Zeit von Sonntag (24.11.), circa 22:00 Uhr, bis Montag (25.11.), 11:30 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Haus an der Rheinstraße in Kaarst. Die Unbekannten beschädigten ein Küchenfester und durchwühlten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen.

Am Montag bemerkte ein Zeuge eine aufleuchtende Alarmanlage an einem Haus an der Straße "Am Josefshaus" in Neuss. Die dazu gerufene Polizei konnte Hebelspuren an einem Fenster feststellen. Nach ersten Ermittlungen kann die Tatzeit von Freitag (22.11.), circa 11:00 Uhr, auf Montag, circa 05:15 Uhr, eingegrenzt werden.

In ein Einfamilienhaus an der Gierer Straße in Neuss brachen am Sonntag, 11:00 Uhr, auf Montag, etwa 05:15 Uhr, Tatverdächtige ein. Die mutmaßlichen Einbrecher hebelten ein Schlafzimmerfenster auf. Es wird ermittelt, ob etwas entwendet wurde.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Zur Ergreifung der Einbrecher bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe: Wer verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

Schieben Sie Einbrechern einen Riegel vor: Die Täter operieren meist unter Zeitdruck und lassen sich schon durch einfache Sicherungsmaßnahmen abschrecken. So können Fenster und Türen mechanisch aufgerüstet werden, auch eine Anwesenheitssiumulation, etwa durch per Zeitschaltung gesteuerte Beleuchtung, schütz vor ungewollten Eindringlingen. Die Polizei berät Eigentümer und Mieter kostenlos, herstellerneutral und vor Ort - ein Termin kann ebenfalls über die Rufnummer 02131 3000 vereinbart werden.

