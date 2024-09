PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Verklebte Schlösser in Oberursel +++ Unbekannte beschädigen Bildungsstätte +++ Auto zerkratzt +++ Drei Fahrzeuge in Brand

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Verklebte Schlösser in Oberursel,

Oberursel, angezeigt am Montag, 23.09.2024

(da)Unbekannte haben am Wochenende in Oberursel drei Schlösser verklebt. Die Polizei geht von einem politischen Motiv aus, weshalb nun der Staatsschutz ermittelt. Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen verklebten die Täter die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Korfstraße. Darüber hinaus wurde zwischen Montagnachmittag und Dienstfrüh die Tür eines Ladengeschäfts in der Ackergasse mit Kleber beschädigt. In Stierstadt begaben sich die Unbekannten zwischen Samstagnachmittag bis Montagmittag zum Carport eines Einfamilienhauses in der Eichenstraße. Dort verklebten sie das Schloss eines dort abgestellten Fahrrades. Im Hinblick auf die Geschädigten ergab sich schnell ein möglicher politischer Hintergrund für die Klebeaktionen. Aufgrund der Tatbegehung sieht die Polizei Bezüge zu ähnlich gelagerten Straftaten vor einigen Monaten. Hierzu wurde bereits am 24. Mai ein gesonderter Zeugenaufruf veröffentlicht. Aus diesem Grund hat der Staatsschutz nun auch diese beiden Fälle übernommen und bittet weiterhin um die Mithilfe der Bevölkerung. Sollten Sie verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, nimmt die Polizeistation Oberursel Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

2. Unbekannte beschädigen Bildungsstätte, Usingen, An der Riedwiese, Freitag, 20.09.2024, 15 Uhr bis Montag, 23.09.2024, 8 Uhr

(da)Am Wochenende haben Unbekannte eine Bildungsstätte in Usingen beschädigt. Am Montagmorgen stellten die Verantwortlichen des Objekts in der Straße "An der Riedwiese" diverse Hebelmarken an der Eingangstür fest. In die Innenräume gelangten die Täter jedoch nicht. Die Polizei geht von einem versuchten Einbruch aus und hat die Ermittlungen übernommen. Sollten Sie Hinweise geben können, nimmt die Polizeistation Usingen diese unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

3. Auto zerkratzt,

Bad Homburg, Kirdorf, Gluckensteinweg, Montag, 23.09.2024, 8 Uhr bis Montag, 23.09.2024, 12.30 Uhr

(da)Unbekannte haben am Montag im Bad Homburger Stadtteil Kirdorf ein Auto zerkratzt. Der betroffene graue Mercedes war zwischen 8 und 12.30 Uhr am Straßenrand im Gluckensteinweg abgestellt. In dieser Zeit zerkratzten die bislang unbekannten Täter die Motorhaube und die Beifahrertür und verursachten so einen Schaden von über 1.000 Euro. Die Polizeistation Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Drei Fahrzeuge in Brand,

Oberursel, Weißkirchen, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße, Dienstag, 24.09.2024, 2 Uhr

(da)Im Oberurseler Stadtteil Weißkirchen kam es am Dienstag zu einem Fahrzeugbrand. Gegen 2 Uhr morgens meldeten Anwohner der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße über Notruf ein brennendes Auto. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und brachte den Brand unter Kontrolle. Allerdings hatte das Feuer zwischenzeitlich auf zwei weitere Fahrzeuge übergegriffen. Insgesamt brannten ein VW, ein Cupra und ein Volvo komplett aus. Der Schaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Brandermittler der Kriminalpolizei sind seit dem Morgen vor Ort im Einsatz. Die Ursache des Brands ist derzeit noch unklar. Sollten Sie in diesem Zusammenhang zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können, nimmt die Polizeistation Oberursel Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

