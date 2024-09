PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Helfer bei Streitschlichtung verletzt +++ Fahrzeugscheibe eingeschlagen +++ Fußgänger verursacht Unfall und flüchtet +++ Bremsung für Taube verursacht Unfall

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Helfer bei Streitschlichtung verletzt, Usingen, Bahnhofstraße, Freitag, 20.09.2024, 20.44 Uhr

(fs)Am Freitagabend wollte ein Passant in Usingen eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern unterbinden und wurde dabei verletzt. Der 19-Jährige konnte beobachten, wie sich zwei Personen um 20.44 Uhr in der Bahnhofstraße prügelten. Einer von Ihnen schlug dabei mit einem Werbeschild auf den anderen ein. Als der 19-Jährige den Streit schlichten wollte, wurde er unvermittelt auch mit dem Werbeschild attackiert. Letztlich konnten er und der zuvor angegriffene 16-Jährige den Täter in die Flucht schlagen. Der unbekannte Aggressor war laut Zeugen ca. 175cm groß, hatte ein südländisches Erscheinungsbild, eine Halbglatze, trug ein beiges langärmliges Oberteil, eine schwarze lange Jogginghose mit einem weißen Streifen auf der linken Seite in Kniehöhe und schwarze Schuhe. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Hochtaunuskreises unter der Rufnummer (06171) 2712-0 entgegen.

2. Fahrzeugscheibe eingeschlagen, Steinbach, Herzbergstraße, Freitag, 20.09.2024, 17.00 Uhr bis Samstag, 21.09.2024, 12.44 Uhr

(fs)Unbekannte haben in Steinbach zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag eine Autoscheibe eingeschlagen und Wertgegenstände aus dem Fahrzeug entnommen. Die Täter hatten es in der Herzbergstraße in der Zeit zwischen Freitag, 17.00 Uhr und Samstag, 12.44 Uhr auf einen Transporter der Marke Peugeot abgesehen. Hier schlugen sie mit einem Gegenstand die Scheibe ein und bedienten sich an Kleingeld und anderen Alltagsgegenständen im Innenraum. Die Diebe erbeuteten Gegenstände im Wert von unter 100 Euro. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, teilen Sie diese der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06171) 2712-0 mit.

3. Fußgänger verursacht Unfall und flüchtet, Steinbach, Bahnstraße, Samstag, 21.09.2024, 12.35 Uhr

(fs)Am Samstagmittag überquerte ein Fußgänger in Steinbach eine Straße trotz roter Fußgängerampel und verursachte damit eine Vollbremsung eines sich nähernden Busses, wobei sich ein Insasse verletzte. Anschließend flüchtete der Mann von der Unfallstelle. Zugetragen hat sich der Vorfall in der Bahnstraße um 12.35 Uhr. Im Bus war ein 2-jähriger Junge, der durch die Bremsung des Busses sein Gleichgewicht verlor und hinfiel. Er klagte im Nachhinein über Kopfschmerzen, musste aber nicht medizinisch behandelt werden. Die Erziehungsberechtigten waren anwesend. Gesucht wird nun der Fußgänger, der ursächlich für den Unfall war. Er sei männlich, 50-60 Jahre alt, von europäischem Phänotyp, ca. 160cm bis 170cm groß und trug ein grünes Hemd sowie eine graue Hose. Hinweise werden von der Polizei in Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegengenommen.

4. Bremsung für Taube verursacht Unfall, Bad Homburg, Hindenburgring, Samstag, 21.09.2024, 13.14 Uhr

(fs)Eine Taube hat am Samstagmittag in Bad Homburg einen Fahrzeugführer zu einer Bremsung veranlasst, woraufhin sich ein Verkehrsunfall mit Verletzten ereignete. Der 40-Jährige fuhr auf dem Hindenburgring, als eine Taube auf der Straße landete. Der Mann bremste für das Tier, ein hinter ihm fahrender 49-Jähriger konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem 40-Jährigen auf. Der vorausfahrende Mann wurde durch den Unfall leicht verletzt, musste jedoch nicht medizinisch behandelt werden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro, da der Volvo Geländewagen des 49-Jährigen nicht mehr fahrbereit war.

