POL Schwaben Nord: Brand in Schnellimbiss

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Dienstag (09.04.2024) ereignete sich ein Raub in der Wilhelm-Hauff-Straße. Mehrere bislang unbekannte Personen griffen gegen 21.00 Uhr einen 16-jährigen Jugendlichen auf einem Spielplatz in der Wilhelm-Hauff-Straße an, schlugen auf ihn ein und entrissen dessen Bauchtasche. Die Angreifer verletzten den 16-Jährigen, woraufhin dieser im Krankenhaus behandelt werden musste. Der 16-Jährige beschreibt die bislang unbekannten Täter ...

