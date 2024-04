POL Schwaben Nord: Unfallflucht am Autobahnsee

Augsburg (ots) - Kriegshaber - In der heutigen Nacht auf Dienstag (09.04.2024) wurde ein Anwohner auf einen mutmaßlichen Rollerdieb aufmerksam. Der bislang Unbekannte flüchtete anschließend. Gegen 02.00 Uhr nachts hörte ein 68-jähriger Anwohner in der Weldishoferstraße ein Geräusch auf der Straße und bemerkte einen bislang unbekannten Mann, welcher an einem Roller hantierte. Als der Unbekannte den 68-Jährigen ...

