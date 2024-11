POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischer Erpressung

Dormagen (ots) - Ein weißes Coupé der Marke Mercedes-Benz, Typ E 350 d 4Matic, haben Diebe in der Zeit von Donnerstag (21.11.), 21:30 Uhr, bis Freitag (22.11.), 15:30 Uhr, in Nievenheim gestohlen. Der Wagen stand zur Tatzeit in der Einfahrt eines Einfamilienhauses an der Straße "Cäciliengarten". Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs mit dem Kennzeichen ...

mehr