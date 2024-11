POL-NE: Autodiebe stehlen weißen Mercedes Coupé

Neuss, Kaarst, Dormagen, Grevenbroich (ots) - In den vergangenen Tagen ist es erneut zu mehreren Wohnungseinbrüchen im Rhein-Kreis Neuss gekommen. Gleich mehrfach schlugen die Täter dabei im Neusser Stadtteil Uedesheim zu. So haben am Freitag (22.11.) gegen 18:45 Uhr bislang Unbekannte versucht, in ein Haus an der Rheinfährstraße einzubrechen. Durch aufhebeln eines Kellerfensters gelangten die Täter dort offenbar ins ...

mehr