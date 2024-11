Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mann mit vermeintlicher Waffe löst Einsatz von Spezialkräften aus

Neuss (ots)

Am Dienstag (26.11.) erhielt die Polizei am späten Nachmittag Kenntnis von einem 35-jährigen Mann, der Straftaten angekündigt hatte und in der Vergangenheit im Besitz von Waffen war.

Aufgrund der Hinweise auf mögliche Waffen wurden Kräfte der Spezialeinheiten hinzugezogen, die den bereits polizeibekannten Mann gegen 19:45 Uhr überwältigten.

Bei der Durchsuchung der Wohnung konnten diverse, gefährliche Gegenstände aufgefunden und sichergestellt werden. Diese sind Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, die weiter andauern.

Der Mann wurde leicht verletzt.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Zudem wird die Einweisung in eine Fachklinik geprüft.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell