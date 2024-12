Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Autofahrerin leicht verletzt - Zusammenstoß mit Laterne

Recklinghausen (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam eine 53-jährige Autofahrerin aus Waltrop auf der Recklinghäuser Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte am Fahrbahnrand mit einer Laterne. Zum dem Unfall kam es am Montagnachmittag (16:35 Uhr). Die Waltroperin verletzte sich bei dem Unfall leicht, sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Das Auto war so schwer beschädigt, dass es angeschleppt werden musste. Der gesamte Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell