Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl von GPS-Trackern nach Einbruch in Fahrzeughalle - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 05.03.2025

Fritzlar

Tatzeit: Dienstag, 25.02.205 bis Montag, 03.03.2025

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Dienstag, 25.02.2025 bis Montag, 03.03.2025, nach Durchtrennen eines Vorhängeschlosses gewaltsam Zugang zu der gewerblich genutzten Fahrzeughalle eines landwirtschaftlichen Betriebes im Lindenweg in Fritzlar. Die Halle befindet sich im hinteren Teil des Anwesens und grenzt an einen Feldweg, der auf die Bundesstraße 450 führt. Zum Zeitpunkt des Einbruchs waren dort landwirtschaftliche Fahrzeuge abgestellt. Die Unbekannten entwendeten zwei GPS-Tracker, die an Traktoren zu deren Ortung angebracht waren. Täterhinweise gibt es nach derzeitigen Erkenntnissen keine.

Der Wert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf einen Betrag im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.

Wenn Sie Hinweise geben können, dann melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 05681-774-0.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell