Polizei Homberg

POL-HR: Schornsteinbrand in Waltersbrück - zwei Personen kamen vorsorglich ins Krankenhaus

Homberg (ots)

Pressemeldung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.03.2025

Neuental

Tatzeit: Samstag, 01.03.2025, 17:50 Uhr

Am späten Samstagnachmittag kam es in Neuental-Waltersbrück, Am Frankenhain, zu einem Schornsteinbrand im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses. Zum Zeitpunkt des Brandgeschehens befanden sich vier Personen im Haus, die dieses unverletzt verlassen konnten. Ein Bewohner wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Während der Löscharbeiten verletzte sich eine Feuerwehrfrau beim Sturz von einer Leiter. Sie erlitt Prellungen im Bereich des Rückens und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der alarmierte, örtliche Schornsteinfeger ließ den Schornstein vor Ort kontrolliert ausglühen. Eingesetzte Kräfte der Feuerwehr in Neuental prüften die Temperatur nach Entfernen einer Wandverkleidung.

Gegen 19:30 Uhr war der Einsatz beendet. Die Bewohner des Wohnhauses kehrten in ihre Wohnungen zurück.

Im Laufe des heutigen Tages soll der Schornstein erneut durch den Schornsteinfeger begutachtet werden.

Bei dem Brand entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Yvonne Winter, KHK´in, - Pressesprecherin -

