POL-HR: Einbruch in Verkaufsfiliale

Homberg (ots) - Pressemitteilung der PD Schwalm-Eder vom 26.02.2025 Neukirchen Tatzeit: Samstag, 22.02.2025, 12:30 Uhr bis Dienstag, 25.02.2025, 13:30 Uhr Unbekannte verschafften sich in Abwesenheit der Hauseigentümer in der Zeit von Samstag bis Dienstag unbefugt Zutritt in ein Wohnhaus in der Stettiner Straße in Neukirchen. Eine Familienangehörige entdeckte den ...

mehr