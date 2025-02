Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Wohnhaus - Täter erbeuteten hochwertigen Schmuck

Homberg (ots)

Pressemitteilung der PD Schwalm-Eder vom 26.02.2025

Neukirchen

Tatzeit: Samstag, 22.02.2025, 12:30 Uhr bis Dienstag, 25.02.2025, 13:30 Uhr

Unbekannte verschafften sich in Abwesenheit der Hauseigentümer in der Zeit von Samstag bis Dienstag unbefugt Zutritt in ein Wohnhaus in der Stettiner Straße in Neukirchen. Eine Familienangehörige entdeckte den Einbruch am Dienstagmittag. Die Frau stellte fest, dass unbekannte Täter das Gitter von dem auf der Rückseite des Wohnhauses befindlichen Fenster mittels nicht bekannten Werkzeugs aufgehebelt haben. Von dort aus gelangten sie über das Badezimmer in alle Räumlichkeiten des Hauses, das sie gezielt nach Wertgegenständen durchsuchten. Im Flur befand sich ein ca. 50 cm x 45 cm großer Tresor, der nach ersten Erkenntnissen der Polizei mittels heißer Arbeit, also durch Aufflexen, geöffnet wurde. Täterhinweise gibt es bisher keine. Entwendet wurde Schmuck, unter anderem hochwertige Herrenuhren.

Durch die Beschädigungen am Tresor und dem Fenster entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die etwas bemerkt oder gesehen haben. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell