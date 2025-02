Polizei Homberg

POL-HR: Gemeinsame Kontrollaktion in Malsfeld durch Polizei, Zoll, RP, BALM und KÜS

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der PD Schwalm-Eder vom 25.02.2025

Melsungen - Malsfeld

Beamte des Polizeipräsidiums Nordhessen, des Regierungspräsidiums, des BALM und des Zolls führten am gestrigen Montag eine Verkehrskontrolle von Fahrzeugen des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs zur Steigerung der Verkehrssicherheit in der Dr.-Reimer-Straße in Malsfeld durch.

In der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 16:00 Uhr hielten die eingesetzten Kräfte insgesamt 35 Fahrzeuge an und kontrollierten 43 Fahrer sowie Insassen. In 22 Fällen stellten die Polizeibeamten Ordnungswidrigkeiten wie Verstöße gegen die Ladungssicherheit sowie die Lenk- und Ruhezeiten-Regelung fest und leiteten entsprechende Anzeigen ein. Zudem wurden sieben Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, das Betäubungsmittelgesetz und wegen Steuerhinterziehung gefertigt. Durch die Beamten des Zolls konnten neben geschmuggelten Zigaretten auch Cannabis und ein Pfefferspray aufgefunden werden. Die KÜS (Kraftfahrzeug-Überwachungsorganisation von Kfz-Sachverständigen) führte vier technische Kontrollen durch, wodurch einem 41-jährigen Fahrer eines Sattelzuges wegen stark abgefahrener Reifen die Weiterfahrt untersagt wurde (Foto). Ein 54 Jahre alter Mann musste seinen LKW ebenfalls stehenlassen, da dieser aufgrund technischer Mängel lediglich noch im Notprogramm fahren konnte. Bei einem weiteren Fahrer, einem 53 Jahre alten Mann, wurde der Sattelzug sogar stillgelegt. Seine Bremsanlage war nicht nur defekt, sondern auch durchgerostet. Das Fahrzeug war somit nicht mehr verkehrstauglich.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell