FW Minden: Brand im Maschinenraum

Minden (ots)

Heute, am 22. Oktober 2024, gegen 11.55 Uhr wurde die integrierte Leitstelle des Kreises Minden-Lübbecke über den Brand in einem Maschinenraum eines Schiffes im Mindener Industriehafen in Kenntnis gesetzt.

Darauf hin wurden die Kräfte der Berufsfeuerwehr Minden und die Einheiten der Löschgruppe Stadtmitte alarmiert. Vor Ort konnte das Meldebild bestätigt werden. Durch das schnelle Handeln der Einsatzkräfte konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert werden, sodass der Einsatz nach ca. 1,5 Stunden beendet werden konnte. Im Einsatz waren zwei Trupps unter schwerem Atemschutz. Bei dem Einsatz wurde ein Mittarbeit leicht verletzt, welcher aber nach einer Sichtung durch den Rettungsdienstes vor Ort verbleiben konnte. Die Höhe des Schadens ist unbekannt.

