POL-HR: Dreistes Diebes-Paar in Homberg gefasst

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 24.02.2025:

Homberg

Zeit: Freitag, 21.02.2025

Am Freitagnachmittag konnte die Polizei ein gesuchtes Diebes-Pärchen vorläufig festnehmen. Das Paar war in der vergangenen Woche mit einem Kinderwagen unterwegs und erbeutete in einem Sportgeschäft in der Ziegenhainer Straße in Homberg gleich in zwei Fällen mehrere Bekleidungsgegenstände.

Wir berichteten hierüber unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44149/5973631.

Das Pärchen betrat am Freitag erneut den Sportladen und konnte von der Mitarbeiterin identifiziert werden. Sie alarmierte geistesgegenwärtig die Polizei. Die eingesetzten Beamten nahmen die Frau und den Mann vor Ort vorübergehend fest und verbrachten sie inklusive Kinderwagen zur Dienststelle. Im Zuge der laufenden Ermittlungen konnten bei der Durchsuchung der Wohnung zahlreiche Einkaufstüten mit Diebesgut sichergestellt werden.

Die Polizei in Homberg hat mehrere Strafverfahren wegen Ladendiebstahls gegen das Diebes-Paar eingeleitet und die Beiden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

