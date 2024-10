Feuerwehr Dorsten

FW-Dorsten: Neue Brandmeister für Dorsten

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Dorsten (ots)

Gleich sechs Brandmeisteranwärter der Dorstener Feuerwehr haben am vergangenen Freitag ihre Ausbildung erfolgreich beendet. Als Ausbildungsbehörde hat die Stadt Dorsten insgesamt 15 Brandmeister für die Städte Dorsten, Castrop-Rauxel, Haltern, Marl und Oer-Erkenschwick ausgebildet. Damit ist ein weiterer Lehrgang in interkommunaler Zusammenarbeit abgeschlossen. Andreas Fischer, Leiter der Feuerwehr Dorsten, betont: "Ich freue mich über die guten Leistungen unserer Teilnehmer, die dank unseres starken Ausbilderteams umfassend auf die Situationen im Einsatzalltag vorbereitet wurden."

Die Zeugnisübergabe und Anstellung als Brandmeister im feuerwehrtechnischen Dienst der Stadt Dorsten erfolgte in einer gemeinsamen Veranstaltung im Gerätehaus der Feuerwehr Alt-Marl. Neben den Leitern der Feuerwehr nahm auch Bürgermeister Tobias Stockhoff teil: "Wir sind stolz auf unsere sehr gut ausgebildeten Brandmeister. Die Kameradinnen und Kameraden unserer Feuerwehr zeichnet auch ein besonderer Teamgeist aus, den es braucht, um im Ernstfall Hand in Hand für die Menschen, die Hilfe brauchen, da zu sein."

Der 18-monatige Vorbereitungsdienst konnte die Brandmeisteranwärter vollständig auf den aktiven Dienst vorbereiten und bildete ein Wechselspiel aus Theorie und Praxis. Nicht nur die Drehleiterausbildung ist in Dorsten fester Bestandteil. Auch ein praktisches Training unter realistischen Bedingungen auf der Feuerwehrtrainingsbase in Weeze und der LKW-Führerschein gehören dazu. "Wir können uns glücklich schätzen, dass die Ausbildungsabteilung unserer Feuerwehr so gut aufgestellt ist und unsere zukünftigen Retterinnen und Retter auf alle möglichen Situationen vorbereitet", sagt Tobias Stockhoff.

Wir beglückwünschen die neuen Brandmeister und freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit im Einsatzdienst.

Original-Content von: Feuerwehr Dorsten, übermittelt durch news aktuell