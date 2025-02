Polizei Homberg

POL-HR: Raffinierter Ladendiebstahl eines Pärchens

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 18.02.2025:

Homberg

Tatzeit: Freitag, 14.02.2025, 15:15 Uhr bis 16:00 Uhr

Am Freitagnachmittag kam es in einem Sportgeschäft in der Ziegenhainer Straße in Homberg zu einem ausgeklügelten Diebstahl. Ein Mann und eine Frau betraten das Geschäft mit einem Kinderwagen, in dem sich ein etwa 1,5 Jahre altes Kleinkind befand. Sie ließen sich diverse Bekleidungsgegenstände zeigen und probierten diese an. In dem Moment, in dem der Verkäufer abgelenkt war und neue Ware holte, verstaute das Paar verschiedene Artikel in einer am Kinderwagen befestigten Tragetasche. Anschließend verließen sie den Laden, ohne zu bezahlen.

Der unbekannte Mann war zwei Tage zuvor bereits im Geschäft und hatte an dem Tag ebenfalls Bekleidungsgegenstände entwendet, was wegen des neuerlichen Vorfalls auffiel.

Die beiden Tatverdächtigen können von dem Zeugen wie folgt beschrieben werden:

Weibliche Tatverdächtige:

- ca. 30 Jahre alt - sprach mit maskuliner Stimme - ca. 175 cm groß - südosteuropäisches Erscheinungsbild - dunkles Haar, zum Zopf gebunden - Bekleidung: blaue Jeanshose, schwarze, knielange Jacke, trug

einen schwarzen Rucksack auf dem Rücken

Männlicher Tatverdächtiger:

- ca. 30 Jahre alt - ca. 180 cm groß - sprach gebrochen deutsch - trug einen Dreitagebart - Bekleidung: rote Trainingshose, blau-weiße Nike Turnschuhe, graue Basecap, schwarzer Mantel.

Der mitgeführte Kinderwagen ist mit hellgrünen Applikationen versehen, hat ein silbernes Gestell, schwarze Räder und einen schwarzen Griff.

Bei dem entstandenen Stehlschaden handelt es sich um eine Summe im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizeistation in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Telefon 05681-774-0 entgegen.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin-

