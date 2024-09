Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Zwei Einsatzstellen zur gleichen Zeit in Kiel Gaarden

Kiel (ots)

Am Sonntagabend gegen 19:00 Uhr wurden innerhalb kürzester Zeit gleich zwei Feuer im Bereich Stoschstraße und Kaiserstraße in Kiel Gaarden über mehrere Notrufe in der Integrierten Leitstelle Mitte gemeldet. Nach Eintreffen des Löschzuges der Feuer- und Rettungswache Ost zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Gaarden an der ersten Einsatzstelle in der Stoschstraße stellte sich die Lage zunächst dramatisch dar, weil der gesamte Treppenraum des Mehrfamilienhauses stark verraucht war und der Rauch sich bereits in mehrere Wohnungen ausbreitete. Das gesamte Gebäude wurde durch die Feuerwehr geräumt. Es brannte Unrat im Treppenraum, der schnell abgelöscht werden konnte. Hier mussten vier Personen mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Kieler Kliniken gebracht werden. Im Anschluss wurde das Gebäude rauchfrei gemacht und die Bewohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren Der zeitgleich in die Kaiserstraße in Gaarden alarmierte Löschzug der Feuer-und Rettungswache am Westring fand an dieser Einsatzstelle ein in voller Ausdehnung brennendes Gartenhaus im Innenhof vor. Auch hier zog teilweise Rauch durch geöffnete Fenster in den Innenraum. Bei diesem Einsatz wurde glücklicherweise niemand verletzt und auch hier konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück. Insgesamt waren zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, die Freiwilligen Feuerwehren Gaarden, Elmschenhagen und Dietrichsdorf zusammen mit dem Rettungsdienst im Einsatz. Außerdem waren die Freiwilligen Feuerwehren Moorsee und Rönne sowie Suchsdorf zur Übernahme des Brandschutzes im restlichen Stadtgebiet alarmiert.

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell