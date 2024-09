Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Zimmerbrand mit Verletzten in der Spreeallee in Kiel Russee

Kiel (ots)

Am heutigen Sonntagvormittag gegen 10:15 meldeten gleich mehrere Anrufer über Notruf eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der Spreeallee in Kiel-Russee. Die Integrierte Regionalleitstelle Mitte alarmierte daraufhin Kräfte des Brandschutzes und des Rettungsdienstes zur Einsatzstelle. Die erste Erkundung vor Ort ergab, dass es in einer Küche im Hochparterre brannte. Zwei Bewohner aus der Brandwohnung hatten die Wohnung bereits verlassen. Sie wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung durch einen Rettungswagen in eine Klinik zur weiteren Abklärung gebracht. Die Bewohner einer über der Brandwohnung liegenden Wohnung wurden mit der Drehleiter von ihrem Balkon geholt um sie nicht dem Brandrauch auszusetzen. Der Treppenraum war durch die Rauchentwicklung nicht mehr gefahrlos passierbar. Das Feuer selbst konnte schließlich schnell durch einen Trupp unter Atemschutz unter Kontrolle gebracht werden. Mit Hochleistungslüftern wurden anschließend die Brandwohnung und der Treppenraum belüftet und rauchfrei gemacht. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Insgesamt waren 26 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Russee , der Berufsfeuerwehr des Rettungsdienstes Kiel für ca. 90 Minuten im Einsatz.

