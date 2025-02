Polizei Homberg

POL-HR: Versuchter Einbruch in Getränkemarkt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 17.02.2025:

Schwalmstadt

Tatzeit: Freitag, 14.02.2025, 19:30 Uhr, bis Samstag, 15.02.2025, 07:30 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten Unbekannte, unbefugt in einen Getränkemarkt in der Ernst-Ihle-Straße in Schwalmstadt zu gelangen.

Hierfür verwendeten sie einen Gullideckel, der sich zuvor in ca. 10 m Entfernung zu der Eingangstür befand.

Erste Ermittlungen der Kriminalpolizei in Homberg ergaben, dass die unbekannten Täter diesen zweimal gegen die rechte Glasscheibe der Schiebetür warfen.

Da die Scheibe lediglich riss, aber nicht zerbrach, misslang der Versuch der Unbekannten, sich Zugang zum Markt zu verschaffen.

Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05681-774-0 entgegen.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell