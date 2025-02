Polizei Homberg

POL-HR: Aufmerksame Gassigeherin verhindert Brand von Holzhütte auf Spielplatz in Besse: Hinweise auf unbekannten Täter erbeten

Homberg (ots)

Edermünde-Besse: Einer aufmerksamen Gassigeherin ist es offenbar zu verdanken, dass auf einem Mehrgenerationenspielplatz in Besse der Brand einer kleinen Holzhütte verhindert werden konnte. Die 49 Jahre alte Frau hatte am gestrigen Donnerstagabend gegen 21 Uhr bei einer Runde mit ihrem Hund die offensehende Tür der als Bücherhaus genutzten Holzhütte bemerkt und wollte diese schließen. Dabei entdeckte sie ein auf dem Boden liegendes, brennendes Buch. Sie konnte dieses nach draußen bringen und das Feuer dort austreten. Zu einem Schaden an der Holzhütte war es noch nicht gekommen. Wie die Frau gegenüber der von ihr zu dem Spielplatz gerufenen Streife angab, habe sie bei Entdecken des Brandes keine anderen Personen in der Nähe wahrgenommen. Derzeit liegen dementsprechend keine weiteren Hinweise auf den bislang unbekannten Täter vor, der das Buch ansteckte und damit mutmaßlich einen Brand der Holzhütte verursacht hätte. Die Kriminalpolizei in Homberg ermittelt nun wegen versuchter Brandstiftung und sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05681 - 7740 entgegen.

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell