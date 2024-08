Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Wohnungseinbrüche beschäftigen die Kriminalpolizei - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

12. August 2024 | Kreis Stormarn - 07.-10.08.2024 - Ahrensburg

In den Straßen "Hagener Allee" und "Parkallee" in Ahrensburg kam es zu Einbrüchen jeweils in ein Einfamilienhaus.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde in der "Hagener Allee" in der Zeit von Mittwoch (07. August 2024) 08.15 Uhr, bis Freitag (10. August 2024), 18.00 Uhr die Terrassentür im Erdgeschoss des Einfamilienhauses gewaltsam geöffnet. Die unbekannten Täter durchsuchten anschließend das Wohnhaus nach Wertgegenständen.

In der "Parkallee" verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt ebenfalls über die Terrassentür. Der Tatzeitraum konnte zwischen Freitag (09. August 2024) und Samstag (10. August 2024), 13.00 Uhr eingegrenzt werden. Auch hier wurden die Räumlichkeiten anschließend nach Wertgegenständen durchsucht.

Zu den entstandenen Schadenshöhen und zur Art des jeweiligen Stehlgutes können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht nach Zeugen.

Wer hat in den Tatzeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straßen "Hagener Allee" und "Parkallee" in Ahrensburg beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/809-0 oder per E-Mail: Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell