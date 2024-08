Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Raub in Tiefgarage gesucht

Ratzeburg (ots)

09. August 2024 | Kreis Stormarn - 07.08.2024 - Ahrensburg

Am Mittwoch (07. August 2024) kam es gegen 12:30 Uhr in der Tiefgarage eines Einkaufszentrums in der Klaus-Groth-Straße in Ahrensburg zu einem Raub.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand räumte ein 88-jähriger Ahrensburger seine Einkäufe in sein Auto. Hierbei kam ein Mann auf ihn zu. Dieser hielt ein Klemmbrett in der Hand und sammelte Unterschriften für eine "Konferenz für Kinder, Bedürftige und Behinderte". Währenddessen griff der Mann plötzlich nach der Uhr des Ahrensburgers und öffnete den Verschluss. Als er sich dagegen wehrte hielt der unbekannte Mann seinen Arm fest und riss die Uhr ab. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Einkaufszentrum. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Der 88-jährige Rentner wurde bei der Tat verletzt. Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 30-40 Jahre alten Mann mit kurzer Hose, blauem Oberteil und blauer Kappe gehandelt haben, der ein blaues Klemmbrett bei sich trug. In der Nähe meldeten Zeugen eine schwangere Frau, die ebenfalls mit einem Klemmbrett unterwegs war und Spenden sammelte.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zu dem Täter machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 oder per E-Mail: ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell