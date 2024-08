Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Raub in Schwarzenbek - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

08. August 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 06.08.2024 Schwarzenbek

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Vorgestern (06. August 2024) kam es gegen 03:00 Uhr am Schwarzenbeker Bahnhof zu einem Raub.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wartete ein 66-jähriger Schwarzenbeker im Wartehäuschen der Bushaltestelle in der Straße "Am Bahnhof". Gegen 03:00 Uhr rauchte er eine Zigarette und soll plötzlich von drei Jugendlichen umringt worden sein. Diese sollen ihn geschlagen und getreten haben. Der 66- jährige Mann soll sich mit Schlägen gegen die Angreifer gewehrt und hierbei einen der Täter im Gesicht getroffen haben. Einer der Täter ging zwischenzeitlich zum E-Scooter des Schwarzenbekers und entwendete aus der Tasche am Lenker ein Smartphone Samsung Z- Flip 5 sowie eine Geldbörse, während die anderen beiden den 66- Jährigen weiter schlugen und traten. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Schwarzenbeker wurde leicht verletzt. Die drei jungen Männer wurden als circa 1,70m groß und schlank beschrieben. Sie waren ungefähr 17-18 Jahre alt und sprachen akzentfreies Hochdeutsch. Sie trugen dunkle Jeans, dunkle T-Shirts und weiße knöchelhohe Adidas Boxerschuhe. Es wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der gemeinschaftlichen Körperverletzung und Raubes eingeleitet.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zu den Tätern machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Geesthacht unter der Telefonnummer: 04152/ 8003-0 oder per E-Mail: Geesthacht.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

