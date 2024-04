POL-NB: Brand einer Garage in Rolofshagen

PHR Neustrelitz (ots) - Am 14.04.2024,gegen 07:40 Uhr wurde in Neustrelitz in der Wilhelm-Stolte-Straße eine brennende Laube gemeldet. Die freiwillige Feuerwehr von Alt -und Neustrelitz löschte das Feuer zwar schnell, jedoch war die alte Laube nicht mehr zu retten. Die Polizei und auch die Feuerwehr gehen davon aus, dass es sich um einen technischen Defekt an einem Kühlschrank in der dortigen Küchenzeile handelt. ...

