POL-RZ: Zeugen nach Einbruch in Ahrensburg gesucht

Ratzeburg (ots) - 09. August 2024 | Kreis Stormarn - 07.08.2024 - Ahrensburg Am Mittwoch (07. August 2024) kam es gegen 12:30 Uhr in der Tiefgarage eines Einkaufszentrums in der Klaus-Groth-Straße in Ahrensburg zu einem Raub. Nach derzeitigem Erkenntnisstand räumte ein 88-jähriger Ahrensburger seine Einkäufe in sein Auto. Hierbei kam ein Mann auf ihn zu. Dieser hielt ein Klemmbrett in der Hand und sammelte ...

mehr