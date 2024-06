POL-AA: Pressebericht für den Rems-Murr-Kreis vom 16.06.2024

Aalen (ots) - Ellwangen-Rötlen: Scheune in Vollbrand, Ursache derzeit unklar In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 02:43 Uhr zu einem Brand im Speratusweg in Ellwangen-Rötlen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine Scheune in Brand. Das Feuer griff auch auf das Dach des angrenzenden Wohnhauses über. Ein weiteres Ausbreiten konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Die Bewohner des Wohnhauses ...

