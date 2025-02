POL-HR: Brand einer Grillhütte in Oberaula - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 24.02.2025: Homberg Zeit: Freitag, 21.02.2025 Am Freitagnachmittag konnte die Polizei ein gesuchtes Diebes-Pärchen vorläufig festnehmen. Das Paar war in der vergangenen Woche mit einem Kinderwagen unterwegs und erbeutete in einem Sportgeschäft in der Ziegenhainer Straße in Homberg gleich in zwei Fällen mehrere Bekleidungsgegenstände. Wir ...

mehr