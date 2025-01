Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Mainz, A60, PKW überschlägt sich mehrmals

Heidesheim (ots)

Am 25.01.2025 gegen 04:20 Uhr ereignete sich auf der A60 in Fahrtrichtung Bingen an der Anschlussstelle Mainz-Weisenau ein Verkehrsunfall. Ein Skoda, welcher mit zwei Personen besetzt war, kam nach ersten Erkenntnissen mutmaßlich aufgrund der Fahruntüchtigkeit des Fahrers durch Alkoholeinfluss nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr das Fahrzeug das Ende einer Schutzplanke, wurde in die Luft gehoben und überschlug sich mehrfach. Der Wagen kam etwa 150 Meter weiter auf der Fahrerseite im Grünstreifen zum Stillstand. Bei dem Unfall wurden zwei Verkehrsschilder, eine Schutzplanke und ein Leitpfosten beschädigt. Die beiden Insassen, männlich 34 und 55 Jahre alt, wurden zur Behandlung in die Universitätsmedizin Mainz verbracht. Nach aktuellem Stand sind sie leicht verletzt. Beide Personen haben einen Atemalkoholwert von über 1 Promille. Da die Fahrereigenschaft aktuell nicht geklärt ist, wird beiden Personen eine Blutprobe entnommen. Zudem wird umfangreiches Beweismaterial gesichert. Weiterhin besteht der Verdacht, dass beide Personen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sind.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell