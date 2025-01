Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten

A 61/Albig (ots)

Aus bislang nicht bekannten Gründen fuhr am 21.01.2025 gegen 11:20 Uhr ein 67-Jähriger mit seinem PKW auf den vorausfahrenden Wagen eines 68-Jährigen auf. Dabei befuhren beide Männer zum Unfallzeitpunkt die A 61 in Richtung Ludwigshafen in Höhe Albig. Beide PKW kamen nach der Kollision auf dem Standstreifen zum Stehen. Der 68-Jährige musste mit Verdacht auf einen gebrochenen Arm vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Den Schaden an seinem PKW schätzt die Polizei auf ca. 4500 Euro. Auch der mutmaßliche Unfallverursacher wurde leicht verletzt vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. An seinem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5500 Euro. Beide PKW waren nicht mehr Fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell