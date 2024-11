Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte brachen in dem Zeitraum vom 10.11.2024 bis 19.11.2024 in ein Wohnhaus im Ostring ein. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden keine Gegenstände entwendet. Wer hat die Tat beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

