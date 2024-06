Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Illegale Müllentsorgung +++ Auto gestohlen +++ Kleinkraftrad entwendet +++ Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Wiesbaden (ots)

1. Illegale Müllentsorgung,

Wiesbaden, Medenbach, Mittwoch, 12.06.2024, 10.15 Uhr

(da)Am Mittwochmorgen wurde im Wiesbadener Stadtteil Medenbach diverser illegal abgeladener Müll festgestellt. Der Müll befand sich auf einem Waldweg rechts neben der in Richtung Norden verlaufenden Bundesautobahn 3. Die bislang unbekannten Täter hatten zu einem noch nicht bekannten Zeitpunkt Wellplatten auf einer Länge von 60 Metern sowie diverse Müllsäcke und eine Plastikplane abgeladen. Wer den Müll hier entsorgt hat, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen. Sollten Sie Hinweise in dieser Angelegenheit haben nimmt die Kriminalpolizei diese unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Auto gestohlen,

Wiesbaden, Karl-Drebert-Straße, Donnerstag, 13.06.2024, 0.20 Uhr

(da)Am frühen Donnerstagmorgen wurde in Wiesbaden ein blauer VW Caddy gestohlen. Der Caddy stand gegen 0.20 Uhr in der Karl-Drebert-Straße. Zeugen beobachteten noch, wie sich ein junger Mann dem Auto näherte und damit wegfuhr. Im Auto befanden sich diverse Werkzeuge, weshalb die Polizei derzeit von einem Schaden in Höhe von 30.000 Euro ausgeht. Bei dem Autodieb handelte es sich um einen 20 bis 25 Jahre alten Mann. Er war 1,75 Meter groß und hatte lockige Haare, die zu einem Pferdeschwanz gebunden waren. Sein Aussehen wurde als mitteleuropäisch beschrieben. Bekleidet war er mit einer dunklen Jogginghose und einem dunklen T-Shirt. Die Polizei fahndet nun nach dem Mann und dem blauen VW Caddy, an dem zuletzt die Kennzeichen "MGN-RC 10" angebracht waren. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Kleinkraftrad entwendet,

Wiesbaden, Rüdesheimer Straße, Mittwoch, 12.06.2024, 08.30 Uhr bis 17 Uhr

(da)Diebe haben am Mittwoch in Wiesbaden ein Kleinkraftrad gestohlen. Die Besitzerin einer blauen "Unu Classic" parkte das Fahrzeug gegen 8.30 Uhr in der Rüdesheimer Straße in Höhe der Hausnummer 20. Gegen 17 Uhr musste sie nun feststellen, dass ihr Kraftrad im Wert von 2.000 Euro gestohlen worden war. An dem Fahrzeug war zuletzt das Versicherungskennzeichen "590-GEB" angebracht. Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Fußgänger bei Unfall schwer verletzt, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Mittwoch, 12.06.2024, 9.50 Uhr

(da) Bei einem Unfall in Wiesbaden ist am Mittwoch ein Fußgänger lebensgefährlich verletzt worden. Gegen 9.50 Uhr wollte ein 65-jähriger Mann mit seinem Renault an einer für ihn grünen Ampel von der Nixenstraße in die Dotzheimer Straße abbiegen. Gleichzeitig überquerte ein 87-jähriger Fußgänger an der dortigen Fußgängerfurt die Straße in Richtung Nixenstraße. Der Renault übersah den Fußgänger und stieß mit ihm zusammen. Es entstand geringer Sachschaden. Der 87-Jährige erlitt jedoch lebensbedrohliche Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell