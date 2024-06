Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrecher unterwegs +++ Sexuelle Belästigungen +++ Taser sichergestellt +++ Täter tritt gegen Geschädigte +++ Geschwindigkeitsmessung

Wiesbaden (ots)

1. Fahrzeuge angegangen,

Wiesbaden-Biebrich, Platanenstraße, Freitag, 07.06.2024, 18.30 Uhr bis Samstag, 08.06.2024, 06.05 Uhr Wiesbaden, Hirschgraben, Samstag, 08.06.2024, 22 Uhr bis Sonntag, 09.06.2024, 10.40 Uhr

(mb)Von Freitagabend bis Sonntagmorgen sind in Wiesbaden zwei Fahrzeuge von Einbrechern angegangen worden, wobei die Täter reiche Beute machten.

Als Handwerker am Samstagmorgen um 6.05 Uhr zu ihrem Fahrzeug, das über Nacht in der Platanenstraße in Höhe Hausnummer 9 abgestellt war, zurückkehrten, stellten sie den Einbruch fest. Die unbekannten Täter hatten sich im Tatzeitraum auf unbekannte Art und Weise Zugang zu dem weißen Sprinter der Marke "Daimler" verschafft und Werkzeuge im Wert von circa 6.000 Euro entwendet. Ein von Samstag, 22 Uhr bis Sonntag, 10.40 Uhr in Höhe Hausnummer 22 in der Straße "Hirschgraben" abgestellter schwarze "BMW" wurde ebenfalls von Kriminellen ins Visier genommen. Auch hier gelangten die Langfinger unerkannt ins Fahrzeug und nahmen Bargeld, eine Handtasche, eine Sonnenbrille und Zigaretten mit. Das Diebesgut hat einen geschätzten Wert von über 2.000 Euro.

Sollten Sie in diesen Fällen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, nimmt die Polizei Ihre Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Weiterer Schuleinbruch,

Wiesbaden, Johannes-Maaß-Straße, Samstag, 08.06.2024, 19 Uhr bis Sonntag, 09.06.2024, 13 Uhr

(mb)In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich ein weiterer Einbruch in eine Schule in Wiesbaden. Bereits am Sonntag hatte die Polizei von einem Schuleinbruch in der Kastellstraße berichtet. Am Sonntag gegen 13 Uhr wurde der Objektverantwortliche einer Schule in der Johannes-Maaß-Straße, welche unweit des ersten Tatortes liegt, von einem Passanten auf ein eingeschlagenes Kellerfenster hingewiesen. Hierüber hatten die Unbekannten im Tatzeitraum das Schulgebäude betreten. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Täter entkamen in beiden Fällen unerkannt. Der Sachschaden am Fenster beträgt etwa 150 Euro.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Einbruch in Moschee,

Wiesbaden-Bierbrich, Kärntner Straße, Sonntag, 08.06.2024, 0.45 Uhr bis 2.15 Uhr

(mb)In der Nacht zum Sonntag brach ein Unbekannter in eine Moschee in Wiesbaden ein und entwendete Bargeld.

Ersten Ermittlungen zufolge drang der Täter gegen 0.45 Uhr über ein Fenster des Seiteneingangs in das Gebetshaus ein und durchsuchte verschiedene Räumlichkeiten. Hierbei fand er zwei kleine Tresore vor, deren Öffnung er unter Zuhilfenahme von tatorteigenem Werkzeug versuchte. Die beiden Wertgelasse hielten jedoch stand. Bevor der Einbrecher die Einrichtung unerkannt verließ, zerstörte er noch eine Spendenbox und entnahm Bargeld in einer ungefähren Höhe von 20 Euro.

Hinweise zu dem Einbruch werden von der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

4. Wohnungen von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Kiebitzweg, Sedanstraße und Blücherstraße (in Mz-Kastel), Freitag, 07.06.2024, 10.40 Uhr bis Sonntag, 09.06.2024, 1.45 Uhr

(mb)Zwischen Freitagmorgen und Sonntagmorgen trieben Einbrecher an drei Privatobjekten in Wiesbaden ihr Unwesen.

Am Freitagmorgen gegen 10.40 Uhr nutzten die Täter im Kiebitzweg die urlaubsbedingte Abwesenheit der Eigentümer und näherten sich der im rückwärtigen Bereich eines Reihenendhauses gelegenen Terrasse. Nachdem die Terrassentür gewaltsam geöffnet worden war, betraten die Unbekannten das Haus. Ob die Einbrecher etwas entwendeten, ist bislang nicht bekannt. Der durch den Einbruch verursachte Schaden wird auf etwa 1.000 Euro beziffert. Von Samstag, 12 Uhr bis Sonntag, 1.45 Uhr suchten die Langfinger eine Wohnung im dritten Stock eins Mehrfamilienhauses in der Sedanstraße heim. Dabei gelangten sie auf unbekannte Art und Weise in das Anwesen und verschafften sich über die Wohnungstür brachial Zutritt ins Innere. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Wohnung nach Wertgegenständen. Ob etwas mitgenommen wurde, muss noch eruiert werden. Letztlich entkamen sie unerkannt und hinterließen ungefähr 1.000 Euro Sachschaden. Im Zeitraum vom Samstagmittag, 12 Uhr bis Sonntagmorgen, 1.30 Uhr versuchten Unbekannte in eine Erdgeschoßwohnung in der Blücherstraße in Mainz-Kastel einzudringen. Die Täter schoben die Rolläden der Terrassentür hoch und ließen dann von der weiteren Tatausführung ab. Sachschaden entstand nicht.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Sexuelle Belästigung einer Jugendlichen, Wiesbaden, Warmer Damm, Sonntag, 09.06.2024, 0 Uhr

(mb)In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde eine 17-Jährige im Rahmen des Theatriums in der Grünanlage zwischen der Wilhlemstraße und der Paulinenstraße unsittlich berührt. Der Täter wurde von Einsatzkräften festgenommen.

Gegen 0 Uhr ging die Jugendliche gemeinsam mit einer Freundin durch die Parkanlage "Warmer Damm" in Richtung Paulinenstraße. Als die beiden an einem Karussell stehen blieben, berührte sie ein 22-jähriger Mann unsittlich und setzte wortlos seinen Weg fort. Die jungen Frauen nahmen die Verfolgung auf und wandten sich an vorbeikommende Polizeikräfte. Da der Mann eine Atemalkoholkonzentration von über 2 Promille hatte und zudem über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügte, wurde er zur Durchführung polizeilicher Maßnahmen zum 1. Polizeirevier verbracht. Nach erfolgter Blutentnahme und erkennungsdienstlicher Behandlung sowie der Entrichtung einer Sicherheitsleistung wurde er wieder entlassen.

6. Unsittlich berührt,

Wiesbaden, Burgstraße, Freitag, 07.06.2024, 22.30 Uhr

(mb)Am Freitagabend kam es in Wiesbaden zu einer sexuellen Belästigung, bei der ein unbekannter Täter eine 30-jährige Frau unsittlich berührte.

Diese war um 22.30 Uhr mit drei Bekannten im Rahmen des Theatriums in der Burgstraße unterwegs, als sie aufgrund der Menschenmasse von ihren Vertrauten kurzzeitig getrennt wurde. In diesem Moment kam es zu der unerlaubten Berührung. Geschockt von der Tat drehte sie sich um und deutete den möglichen Täter heraus. Dieser war allerdings schon im Begriff, sich in Richtung Wilhelmstraße zu entfernen. Die 30-Jährige schubste nun den Mann und schrie ihn an. Auch ein nebenstehendes Pärchen hatte aufgrund der Reaktion der Dame die Tat offensichtlich mitbekommen und sprach den Unbekannten hierauf an. Der mögliche Täter war zwischen 25 und 30 Jahre alt, circa 1,70 m groß und hatte schulterlange, gewellte sowie gegelte, schwarze Haare. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild und hatte eine auffällige Sonnenbrille, die klein und eckig war, dabei. Letztlich verschwand er in der Menschenmasse.

Das Ermittlungsverfahren wird durch die Wiesbadener Kriminalpolizei bearbeitet. Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls - insbesondere auch das einschreitende Pärchen - können ihre Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 melden.

7. Betrunkener Mann verhaftet, Taser sichergestellt, Wiesbaden, Wilhelmstraße, Samstag, 08.06.2024, 00:55 Uhr

(my) In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 00:55 Uhr, konnte auf dem Theatrium durch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei eine männliche Person festgenommen werden, die innerhalb einer Personengruppe stehend eine Elektroschockpistole (kurz: Taser) aktivierte. Der 23-jährige Tatverdächtige wurde in einer kleinen Menschentraube festgestellt, da dieser lautstark geschrien hatte und im Anschluss einen Taser nach oben in die Luft hielt. Als der Mann den Abzug betätigte, konnte ein elektrischer Lichtbogen in Richtung Nachthimmel wahrgenommen werden. Der Mann wurde umgehend festgenommen und der Taser sichergestellt. Auf der Dienststelle wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Verletzt wurde niemand. Die Hintergründe für das Verhalten des Mannes sind nicht bekannt.

8. Täter tritt auf zwei Geschädigten ein, Wiesbaden, Wagemannstraße, Sonntag, 09.06.2024, 02:45 Uhr

(cm) In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 02:45 Uhr in der Wagemannstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Die beiden 25-jährigen Geschädigten aus Wiesbaden liefen, den eigenen Angaben zufolge, die Straße entlang und stießen dabei versehentlich gegen ein Fahrrad, welches daraufhin umfiel. Eine Personengruppe von circa vier bis fünf Personen bemerkte dies und ging die beiden Geschädigten zunächst verbal an. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde die Gruppe immer aggressiver. Plötzlich griff eine unbekannte männliche Person aus der Gruppe die zwei Geschädigten mit Tritten und Schlägen an. Ein Angegriffener fiel dabei zu Boden und verlor währenddessen sein Handy. Auf dem Boden liegend wurde auf ihn eingetreten. Die alkoholisierten Geschädigten wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt, vor Ort von einem RTW untersucht und im Anschluss entlassen. Das Handy des Geschädigten konnte im Nachgang nicht aufgefunden werden. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Feststellung des Täters. Der Angreifer aus der Gruppe sei circa 1,85 m groß, von europäischem Erscheinungsbild und trage schulterlange, dunkle Haare. Zum Tatzeitpunkt sei er mit einem schwarzen Basecap, einer schwarzen Nike Jacke sowie einer Jeans bekleidet gewesen. Weiterhin habe er eine Umhängetasche mitgeführt. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber sich unter der Rufnummer 0611-345-2140 zu melden.

9. Geschwindigkeitsmessung,

Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Freitag, 07.06.2024, 9 Uhr bis 13.30 Uhr

(mb)Am Freitag haben Kontrollkräfte der Polizeiautobahnstation Wiesbaden Geschwindigkeiten auf der Bundesautobahn 3 vor dem Autobahnkreuz Wiesbaden überwacht und dabei Überschreitungen festgestellt. Im Zeitraum von 9 Uhr bis 13.30 Uhr hatten die Beamten ihr mobiles Messgerät an besagter Örtlichkeit aufgestellt, um die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge in Fahrtrichtung Köln zu überprüfen. In diesem Zeitraum hielten insgesamt 83 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit nicht ein. Erfreulicherweise kommt dabei nur auf eine Fahrerin bzw. einen Fahrer ein Fahrverbot zu.

