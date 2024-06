POL-WI: Beschilderungen zerstört & Fenster eingeschlagen +++ Rollerdiebstahl - Zeugen gesucht +++ Diebstahl eines Pedelec +++ Vorfahrt missachtet - Fahrradfahrerin schwer verletzt

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

Wiesbaden (ots)

Beschilderungen zerstört und Fenster eingeschlagen +++ Rollerdiebstahl - Zeugen gesucht +++ Diebstahl eines Pedelec aus Kellerräumen +++ Vorfahrt missachtet - Fahrradfahrerin schwer verletzt

1. Beschilderungen zerstört und Fenster eingeschlagen, Wiesbaden, Kreuzberger Ring, Montag, 10.06.2024, 19 Uhr bis Dienstag, 11.06.2024, 6 Uhr

(da)In der Nacht auf Dienstag wüteten Vandalen an einem Parkplatz in Wiesbaden. Zwischen 19 Uhr abends und 6 Uhr morgens zerstörten die bisher Unbekannten insgesamt 13 Beschilderungen auf dem Parkplatzgelände im Bereich des Kreuzberger Rings. An selbiger Örtlichkeit beschädigten sie darüber hinaus noch zwei Fensterscheiben. Der genaue Sachschaden muss zum jetzigen Zeitpunkt noch eruiert werden. Täterhinweise sind nicht bekannt. Aus diesem Grund bittet das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 um Hinweise aus der Bevölkerung.

2. Rollerdiebstahl - Zeugen gesucht,

Wiesbaden, Rüdesheimer Straße, Montag, 10.06.2024, 23:00 Uhr bis Dienstag, 11.06.2024, 10:00 Uhr

(cm)Im Zeitraum von Montag, 23:00 Uhr bis Dienstag, 10:00 Uhr entwendeten Unbekannte einen am Straßenrand der Rüdesheimer Straße in Wiesbaden abgestellten Motorroller der Marke "Taiwan Golden Bee". Der blaue Motorroller des 57-jährigen Geschädigten hat einen Wert von rund 500 Euro. Es liegen bislang keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

3. Diebstahl eines Pedelec aus Kellerräumen, Wiesbaden-Biebrich, Feldbergstraße, Sonntag, 09.06.2024, 20:00 Uhr bis Dienstag, 11.06.2024, 18:30 Uhr

(my)In der Zeit von Sonntagabend bis Dienstagabend wurde in Wiesbaden-Biebrich in der Feldbergstraße ein E-Bike aus den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses gestohlen. Die unbekannten Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt in die Kellerräume und entwendeten ein hochwertiges Pedelec der Marke "Bergamont", Modell "E-Horizon 6.0" in grau im Wert von etwa 2.100 Euro. Aktuell liegen keine Täterhinweise vor. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls können ihre Hinweise dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der (0611) 3452540 melden.

4. Vorfahrt missachtet - Fahrradfahrerin schwer verletzt, Mainz-Kastel, Kreisverkehr, Theodor-Heuss-Brücke, Dienstag, 11.06.2024, 09:55 Uhr

(my)Am Dienstagmorgen kam es im Kreisverkehr der Theodor-Heuss-Brücke in Mainz-Kastel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fahrradfahrerin. Der 49-jährige Fahrer eines Toyotas befuhr die Wiesbadener Straße in Richtung der Theodor-Heuss-Brücke. Beim Einfahren in den Kreisverkehr missachtete er die Vorfahrt der von links kommenden Radfahrerin und hierbei kam zum Verkehrsunfall. Die 28-jährige Fahrradfahrerin wurde schwer verletzt und anschließend vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Zudem beläuft sich der Sachschaden auf etwa 4.000 Euro.

