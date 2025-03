POL-HR: Dachstuhlbrand in Willingshausen

Polizei Homberg

Pressemeldung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.03.2025 Willingshausen

Tatzeit: Samstag, 01.03.2025, 15:00 Uhr

Am Samstagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, kam es zu einem Dachstuhlbrand in der Kasseler Straße in Willingshausen-Loshausen. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in der Küche im Dachgeschoss aus und zog sich bis in den Spitzboden des Wohn- und Geschäftshauses. Die Küche, ein angrenzender Raum und die Decke wurden dabei beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte der Wehren Willingshausen, Ziegenhain und Treysa entfernten die Deckenverkleidung, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Aktuell finden nach Angaben des Hauseigentümers Arbeiten an der Elektrik des Hauses statt. Die Kriminalpolizei in Homberg hat zur Klärung der Brandursache die Ermittlungen aufgenommen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

