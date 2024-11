Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrugsmasche "Love-Scamming"

Schifferstadt (ots)

Am Dienstag erscheint der 57-jährige Geschädigte bei der Polizei in Schifferstadt und teilt mit, dass er und seine 55-jährige Ehefrau Opfer eines Betruges wurde. Seine Ehefrau habe über eine Online-Plattform den vermeintlichen Sänger einer australischen Band kennengelernt. Im Verlauf des Kennenlernens überwies die Ehefrau einen 4-stelligen Betrag von dem gemeinsamen Konto an das vermeintliche Management der Band. Mit diesem Geld wollte der Sänger die Ehefrau besuchen kommen. Leider ist das sogenannte "Love- oder Romance-Scamming", also der Betrug mit vorgetäuschter Liebe, in Zeiten von Online-Partnerbörsen und sozialen Netzwerken im Internet keine Seltenheit. Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor den Betrügern zu schützen: -Wer online neue Bekanntschaften schließt, sollte unbedingt wachsam bleiben. -Seien Sie vor allem misstrauisch, wenn der Chat-Partner vorgibt in Not zu sein und "dringend Geld" zu benötigen. -Wir raten dringend zur Vorsicht bei Bekanntschaften, die nach Geld fragen! Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema - auch hilfreiche Tipps, woran Sie die Betrüger erkennen und wie Sie sich schützen können: https://s.rlp.de/TjPh0

